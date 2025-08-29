CorSport - Elmas e Hojlund, è fatta! Oggi arriveranno in Italia per le visite mediche

Calciomercato Napoli - Annuncio di calciomercato con il Napoli che chiude per Elmas e Hojlund, doppio colpo nel finale di mercato per gli azzurri che allungano la rosa con giocatori di qualità e giovani per sostenere i tanti impegni che sono previsti da calendario.

Tutto fatto, accordo trovato per Hojlund ed Elmas che firmeranno con il Napoli dopo le visite mediche. Arrivano aggiornamenti molto importanti dal Corriere dello Sport che svela la situazione delle due trattative:

Con Manchester filo diretto e linee occupate per ore. De Laurentiis e Manna, ieri, hanno lavorato a stretto contatto. Sono rimasti insieme fino a tarda sera dialogando con lo United, con gli agenti di Rasmus Hojlund, per concludere un affare per cui ormai ci siamo. Manca poco, pochissimo alla fumata bianca, alle strette di mano. Sono ore calde e decisive e di mezzo c’è stata una nottata probabilmente amica. Conte sta per abbracciare il suo nuovo centravanti, che è già pronto per volare in Italia oggi stesso e sostenere le visite mediche alla clinica Villa Stuart di Roma prima della firma sul contratto. Serviva l’accordo definitivo tra i due club, la giornata di ieri è stata fondamentale e oggi sarà bollente alle porte del weekend e con il mercato che chiuderà le porte lunedì. Bisogna incastrare gli ultimi tasselli i tasselli (ripetiamo, la notte trascorsa avrà aiutato), ma il Napoli sta pianificando da giorni il colpo in attacco. Intanto il Napoli ha chiuso per Elmas che arriva dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto: anche lui già oggi sarà in Italia.



Queste le condizioni dell’intesa Napoli-United ai dettagli sin da ieri sera: prestito oneroso, 5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 40 che diventa obbligo in caso di qualificazione del Napoli in Champions League e possibile dieci per cento sulla futura rivendita da inserire nell’intesa definitiva. Anche di questo si è discusso ieri in un lungo vertice di mercato che ha visto collaborare Manna e Adl insieme per concludere l’operazione con il club inglese. Hojlund, ormai fuori dal progetto di Amorim, firmerà un contratto di cinque anni più uno. Aveva scelto Napoli già da giorni, c’erano stati contatti diretti anche con Conte che ora lo aspetta per completare il suo attacco dopo l’arrivo di Lucca e l’infortunio improvviso di Lukaku.

Hojlund, ma non solo. Sono ore calde in questo finale di mercato. La priorità del Napoli oltre alla punta era anche l’arrivo di Eljif Elmas che da settimane, da quando aveva saputo dell’interesse del Napoli, aveva messo in stand-by ogni altra proposta. Il suo sogno sta per realizzarsi. Affare fatto, via libera ieri per il viaggio del giocatore che oggi tornerà in Italia e presto sarà a Napoli: 2 milioni di prestito al Lipsia, 17 di diritto di riscatto a giugno.