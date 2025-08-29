Gazzetta - Trattativa lampo per Hojlund, c'è la volontà di presentarlo al Maradona già domani sera

Rassegna Stampa  
HojlundHojlund

Il Napoli vuole chiudere l'acquisto di Hojlund in queste ore per presentarlo poi al Maradona per Napoli-Cagliari, partita che si giocherà sabato 30 agosto alle ore 20:45

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole chiudere l'acquisto di Hojlund in queste ore per presentarlo poi al Maradona per Napoli-Cagliari, partita che si giocherà sabato 30 agosto alle ore 20:45. La Gazzetta dello Sport svela le novità sulla trattativa tra le parti:

Eppure Hojlund sa quasi di trattativa lampo: Lukaku s'è fatto male il 14 agosto, il 17 si è saputo della natura del suo incidente, e dopo neppure due settimane si sta per procedere con l'annuncio. Per chiuderla, si passerà attraverso le pec: il danese sa quel che avrà (cinque milioni), il Manchester United ha ottenuto quel che chiedeva (diritto che si trasforma in obbligo in caso di qualificazione in Champions) e ora bisogna fissare le visite mediche e lo sbarco al Maradona. Se fosse possibile, per domani sera, c'è un discreto appuntamento: lo aspetterebbero in 50 mila per gustarsi con lui la sfida con il Cagliari;

altrimenti, prima di raggiungere la nazionale, un salto a Roma e a Villa Stuart, uno a casa De Laurentiis e poi arrivederci alla ripresa. Elementare, Watson, dicono a Manchester. E anche a Lipsia, dove Elmas non sta nella pelle: ritrova Napoli a diciotto mesi di distanza da un addio che sembrava definitivo. Ma nulla è per sempre, neanche un divorzio con spargimento di 25 milioni di euro incassati all'epoca da Adl: il macedone, il dodicesimo titolare di Spalletti - sei gol nella cavalcata terzo scudetto - si riprende la propria meravigliosa vita partenopea, con un prestito oneroso a un milione e mezzo che potrebbe diventare altro.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top