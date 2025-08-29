Gazzetta - Trattativa lampo per Hojlund, c'è la volontà di presentarlo al Maradona già domani sera

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole chiudere l'acquisto di Hojlund in queste ore per presentarlo poi al Maradona per Napoli-Cagliari, partita che si giocherà sabato 30 agosto alle ore 20:45. La Gazzetta dello Sport svela le novità sulla trattativa tra le parti:

Eppure Hojlund sa quasi di trattativa lampo: Lukaku s'è fatto male il 14 agosto, il 17 si è saputo della natura del suo incidente, e dopo neppure due settimane si sta per procedere con l'annuncio. Per chiuderla, si passerà attraverso le pec: il danese sa quel che avrà (cinque milioni), il Manchester United ha ottenuto quel che chiedeva (diritto che si trasforma in obbligo in caso di qualificazione in Champions) e ora bisogna fissare le visite mediche e lo sbarco al Maradona. Se fosse possibile, per domani sera, c'è un discreto appuntamento: lo aspetterebbero in 50 mila per gustarsi con lui la sfida con il Cagliari;

altrimenti, prima di raggiungere la nazionale, un salto a Roma e a Villa Stuart, uno a casa De Laurentiis e poi arrivederci alla ripresa. Elementare, Watson, dicono a Manchester. E anche a Lipsia, dove Elmas non sta nella pelle: ritrova Napoli a diciotto mesi di distanza da un addio che sembrava definitivo. Ma nulla è per sempre, neanche un divorzio con spargimento di 25 milioni di euro incassati all'epoca da Adl: il macedone, il dodicesimo titolare di Spalletti - sei gol nella cavalcata terzo scudetto - si riprende la propria meravigliosa vita partenopea, con un prestito oneroso a un milione e mezzo che potrebbe diventare altro.