L'entourage di Elmas è già a Napoli! Il Mattino: nuovo acquisto, è stata una richiesta diretta di Conte

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi sul quotidiano Il Mattino che annuncia il ritorno in azzurro di Eljif Elmas! Il Napoli lo acquista in prestito per 2 milioni di euro e mezzo con diritto di riscatto, senza obbligo, fissato a 16-17 milioni di euro.

Quella di Elmas è stata "una richiesta diretta di Antonio Conte", assicura Il Mattino, secondo cui la cifra del riscatto potrebbe poi essere ridiscussa l'anno prossimo, quando sarà il momento di riscattarlo. Intanto l'entourage di Elmas si trova già a Napoli per definire il trasferimento e presto il centrocampista si metterà a disposizione del suo nuovo allenatore.