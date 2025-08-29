Decibel Bellini scherza sul palco: "Vengo a fare la voce della Nocerina..." | VIDEO

Daniele "Decibel" Bellini non è più lo speaker dello stadio Diego Armando Maradona. Ieri la SSC Napoli ha comunicato il suo addio e il nome di colui che lo rimpiazzerà: si tratta del giovane vocal performer Timo Suarez.

Intanto ieri Decibel Bellini ha presentato l'evento della Nocerina e a fine serata, dal palco, ha ammesso tra il serio e il faceto: "Sono super contento di essere qui. Non c'è serata migliore per essere con voi se non in una serata come questa. Grazie Nocerina, spero di venire a fare la voce qua..."