CorSport - ADL e Manna sbloccano insieme Hojlund: call fino a tarda sera con lo United per il sì definitivo

Calciomercato Napoli - Il Napoli sblocca l'acquisto di Rasmus Hojlund che dalle prossime ore può diventare ufficialemnte un nuovo giocatore del Napoli e ci sono ora conferme in merito a come si è conclusa questa trattativa.

Napoli: colpo Hojlund, la svolta

Manchester filo diretto e linee occupate per ore. De Laurentiis e Manna, ieri, hanno lavorato a stretto contatto. Sono rimasti insieme fino a tarda sera dialogando con lo United, con gli agenti di Rasmus Hojlund, per concludere un affare per cui ormai ci siamo. Manca poco, pochissimo alla fumata bianca, alle strette di mano. Sono ore calde e decisive e di mezzo c’è stata una nottata probabilmente amica. Conte sta per abbracciare il suo nuovo centravanti, che è già pronto per volare in Italia oggi stesso e sostenere le visite mediche alla clinica Villa Stuart di Roma prima della firma sul contratto. Un lungo vertice di mercato che ha visto collaborare Manna e Adl insieme per concludere l’operazione con il club inglese. Lo riporta il Corriere dello Sport.