CorSport - ADL e Manna sbloccano insieme Hojlund: call fino a tarda sera con lo United per il sì definitivo

Rassegna Stampa  
HojlundHojlund

Il Napoli sblocca l'acquisto di Rasmus Hojlund che dalle prossime ore può diventare ufficialemnte un nuovo giocatore del Napoli e ci sono ora conferme in merito a come si è conclusa questa trattativa

Calciomercato Napoli - Il Napoli sblocca l'acquisto di Rasmus Hojlund che dalle prossime ore può diventare ufficialemnte un nuovo giocatore del Napoli e ci sono ora conferme in merito a come si è conclusa questa trattativa.

Napoli: colpo Hojlund, la svolta

Manchester filo diretto e linee occupate per ore. De Laurentiis e Manna, ieri, hanno lavorato a stretto contatto. Sono rimasti insieme fino a tarda sera dialogando con lo United, con gli agenti di Rasmus Hojlund, per concludere un affare per cui ormai ci siamo. Manca poco, pochissimo alla fumata bianca, alle strette di mano. Sono ore calde e decisive e di mezzo c’è stata una nottata probabilmente amica. Conte sta per abbracciare il suo nuovo centravanti, che è già pronto per volare in Italia oggi stesso e sostenere le visite mediche alla clinica Villa Stuart di Roma prima della firma sul contratto. Un lungo vertice di mercato che ha visto collaborare Manna e Adl insieme per concludere l’operazione con il club inglese. Lo riporta il Corriere dello Sport.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top