Ieri summit ADL-Manna al Britannique! Repubblica: ecco la reazione di Hojlund, ne ha parlato pure con Conte

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: oggi il quotidiano La Repubblica conferma l'acquisto imminente di Rasmus Hojlund, svelando i retroscena della trattativa con il Manchester United.

Si scopre che ieri il presidente De Laurentiis e il ds Manna hanno lavorato tutto il giorno a questa operazione dall'Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, prendendosi qualche ora di pausa solo a cena. Accordo totale con il Manchester United: si spera dunque di chiudere la trattativa già oggi così da programmare le visite mediche di Hojlund.

"Hojlund è entusiasta del progetto, ne ha parlato pure con Antonio Conte e non vede l’ora di mettersi a disposizione".