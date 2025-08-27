"Non immaginate ma...". Mainoo al Napoli? Annuncio di Amorim sul futuro del centrocampista

Non immaginate ma.... Mainoo al Napoli? Annuncio di Amorim sul futuro del centrocampista

Calciomercato Napoli, annuncio del tecnico Man United su Mainoo

Calciomercato Napoli, Kobbie Mainoo è l’ultimissimo nome in orbita azzurra per il centrocampo. Una soluzione rilanciata direttamente dal Daily Mail, con la SSC Napoli che avrebbe provato a inserire il 20enne nei discorsi avanzati per Rasmus Hojlund

Calciomercato Napoli, annuncio di Amorim su Mainoo

Tuttavia sul centrocampista è arrivato un importante annuncio di Ruben Amorim per Grimsby-Manchester United per la Coppa di Lega inglese. 

"Credo molto in Kobbie Mainoo, più di quanto tutti pensino... quindi mi aspetto molto da lui. È importante che Kobbie lotti per il suo posto”, ha annunciato il tecnico. Situazione diversa da Hojlund invece nemmeno convocato

