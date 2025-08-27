"Non immaginate ma...". Mainoo al Napoli? Annuncio di Amorim sul futuro del centrocampista

Calciomercato Napoli, Kobbie Mainoo è l’ultimissimo nome in orbita azzurra per il centrocampo. Una soluzione rilanciata direttamente dal Daily Mail, con la SSC Napoli che avrebbe provato a inserire il 20enne nei discorsi avanzati per Rasmus Hojlund.
Tuttavia sul centrocampista è arrivato un importante annuncio di Ruben Amorim per Grimsby-Manchester United per la Coppa di Lega inglese.
"Credo molto in Kobbie Mainoo, più di quanto tutti pensino... quindi mi aspetto molto da lui. È importante che Kobbie lotti per il suo posto”, ha annunciato il tecnico. Situazione diversa da Hojlund invece nemmeno convocato.