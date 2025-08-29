Attenzione al Virus West-Nile: disinfestazione da zanzare al Maradona prima di Napoli-Cagliari

Notizie  
Attenzione al Virus West-Nile: disinfestazione da zanzare al Maradona prima di Napoli-Cagliari

Disinfestazione allo stadio Maradona! In occasione di Napoli-Cagliari, seconda partita del campionato di Serie A ed esordio stagionale a Fuorigrotta, il Comune di Napoli in collaborazione con l'ASL Napoli 1 ha provveduto ad effettuare un intervento straordinario di disinfestazione da zanzare di tipo anti-larvale e adulticida.

L'intervento rientra in una serie di azioni preventiva per la tutela della salute pubblica e la sicurezza ambientale, in linea con le direttive fornite dal ministero della Salute, dalla Regione Campania e dalla Prefettura per il contrasto al virus West-Nile.

Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
