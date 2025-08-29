Attenzione al Virus West-Nile: disinfestazione da zanzare al Maradona prima di Napoli-Cagliari

Disinfestazione allo stadio Maradona! In occasione di Napoli-Cagliari, seconda partita del campionato di Serie A ed esordio stagionale a Fuorigrotta, il Comune di Napoli in collaborazione con l'ASL Napoli 1 ha provveduto ad effettuare un intervento straordinario di disinfestazione da zanzare di tipo anti-larvale e adulticida.
L'intervento rientra in una serie di azioni preventiva per la tutela della salute pubblica e la sicurezza ambientale, in linea con le direttive fornite dal ministero della Salute, dalla Regione Campania e dalla Prefettura per il contrasto al virus West-Nile.
Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.