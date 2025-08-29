Napoli, il turismo calcistico in città vale almeno 40-50 milioni all'anno!

Rassegna Stampa  
Lo Stadio Diego Armando Maradona è sempre pieno: decimo sold-out consecutivo e spalti gremiti anche in occasione della prima uscita stagionale a Fuorigrotta, contro il Cagliari. Oggi il quotidiano Il Mattino si concentra sull'affluenza di tifosi stranieri al Maradona e di come il calcio sia riuscito ad attrarre sempre più turisti a Napoli negli ultimi anni.

La città non sarà invasa soltanto dai tifosi avversari. Si organizzano tour da molti Paesi europei per le partite del Napoli.

Il Mattino ricorda come nel 2022-2023, anno del terzo scudetto, il Napoli incassò 38 milioni di euro lordi dalle partite di Champions al Maradona. Non solo: l'indotto si riversa anche sul resto della città, con circa 40-50 milioni di euro che arrivano dal flusso turistico durante le partite, allo stadio così come al Murales Maradona dei Quartieri Spagnoli.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
