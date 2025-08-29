Napoli, il turismo calcistico in città vale almeno 40-50 milioni all'anno!

Lo Stadio Diego Armando Maradona è sempre pieno: decimo sold-out consecutivo e spalti gremiti anche in occasione della prima uscita stagionale a Fuorigrotta, contro il Cagliari. Oggi il quotidiano Il Mattino si concentra sull'affluenza di tifosi stranieri al Maradona e di come il calcio sia riuscito ad attrarre sempre più turisti a Napoli negli ultimi anni.

La città non sarà invasa soltanto dai tifosi avversari. Si organizzano tour da molti Paesi europei per le partite del Napoli.

Il Mattino ricorda come nel 2022-2023, anno del terzo scudetto, il Napoli incassò 38 milioni di euro lordi dalle partite di Champions al Maradona. Non solo: l'indotto si riversa anche sul resto della città, con circa 40-50 milioni di euro che arrivano dal flusso turistico durante le partite, allo stadio così come al Murales Maradona dei Quartieri Spagnoli.