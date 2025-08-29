Elmas non ha mai giocato quest'anno! Il Mattino: dovrà fare prima la preparazione con Conte

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi sul quotidiano Il Mattino che annuncia il ritorno in azzurro di Eljif Elmas! Ma quanto tempo ci metterà il centrocampista macedone ad entrare nelle rotazioni di Antonio Conte?

Il Mattino ricorda come Elmas non sia mai sceso in campo quest'anno con la maglia del Lipsia ed avrà bisogno di un po' di tempo per ritrova i 90 minuti ed essere pronto a reggere i ritmi di Conte.

Per entrare nelle idee di Conte servirà tempo e un po’ di preparazione in più. (...) dovrà riaccendere il motore e mettersi al passo di una squadra che lavora e fatica da oltre un mese".