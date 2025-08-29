Elmas non ha mai giocato quest'anno! Il Mattino: dovrà fare prima la preparazione con Conte

Rassegna Stampa  
ElmasElmas

Le condizioni fisiche di Elmas

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi sul quotidiano Il Mattino che annuncia il ritorno in azzurro di Eljif Elmas! Ma quanto tempo ci metterà il centrocampista macedone ad entrare nelle rotazioni di Antonio Conte?

Il Mattino ricorda come Elmas non sia mai sceso in campo quest'anno con la maglia del Lipsia ed avrà bisogno di un po' di tempo per ritrova i 90 minuti ed essere pronto a reggere i ritmi di Conte. 

Per entrare nelle idee di Conte servirà tempo e un po’ di preparazione in più. (...) dovrà riaccendere il motore e mettersi al passo di una squadra che lavora e fatica da oltre un mese".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top