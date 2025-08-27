Bomba Daily Mail: il Napoli piomba su Mainoo! Azzurri in vantaggio sulla Roma, tutti i dettagli

Calciomercato Napoli, clamorosa notizia dell'ultim'ora lanciata dal prestigioso tabloid inglese Daily Mail. Secondo il giornale britannico la SSC Napoli sarebbe piombata sul talentuoso centrocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo.

Mainoo-Napoli, trattativa in corso

Calciomercato Napoli Mainoo

Il Daily Mail ricostruisce l'indiscrezione. Lo United è ancora in trattativa con i campioni della Serie A per il prestito dell'attaccante Rasmus Hojlund, che probabilmente includerà un obbligo di acquisto basato sul numero di presenze. E poi aggiunge:

Si prevede che gli italiani solleveranno la questione Mainoo durante i colloqui di questa settimana, in quanto hanno come obiettivo un potenziale terzo acquisto dall'Old Trafford in 12 mesi dopo le prodezze di Scott McTominay. Il Napoli può offrire a Mainoo la Champions League, un aspetto fondamentale del processo decisionale del ventenne qualora lo United approvasse la sua partenza, e di conseguenza si ritiene che abbia un vantaggio sulla Roma. C'è però una forte concorrenza nel centrocampo di Antonio Conte, non ultimo McTominay. McTominay, vincitore del premio di Giocatore dell'Anno della Serie A Mainoo ha avuto difficoltà a trovare spazio sotto la guida di Ruben Amorim e non ha giocato nemmeno un minuto in questa stagione, mentre le trattative per un nuovo contratto sono in stallo.

Chi è Mainoo del Manchester United

Kobbie Boateng Mainoo è nato il 19 aprile 2005 a Stockport, nella Greater Manchester, da genitori di origine ghanese.

Cresciuto a Cheadle Hulme, ha iniziato a giocare nei club giovanili locali prima di entrare nell’Academy del Manchester United all’età di nove anni.

Centrocampista centrale, capace di muoversi anche da mezzala o trequartista. Stile di gioco: è apprezzato per la sua calma con il pallone, l’equilibrio tra fase difensiva e offensiva, e l’intelligenza tattica. Sa recuperare e impostare con qualità, oltre a saper guidare l’azione palla al piede.

Rio Ferdinand lo ha paragonato a Clarence Seedorf; l’ex centrocampista Paul Scholes ha elogiato la sua consapevolezza, visione e freddezza nei momenti decisivi.

Vincitore dell’FA Youth Cup con l’Under18 (2021–22),ell’FA Cup (2023–24), premio Jimmy Murphy Young Player of the Year (2022–23) e gol del mese in Premier League a febbraio 2024

Stile da veterano nonostante la giovane età, è spesso descritto come un "centrocampista perfetto" grazie al suo mix di intelligenza tattica, sostanza e qualità tecnica.

Situazione recente turbolenta, poichè la sua carriera sembra aver subito un rallentamento sotto il nuovo allenatore Ruben Amorim. È rimasto ai margini nelle prime partite della stagione 2025/26 e tende a essere superato da Bruno Fernandes o Casemiro nelle scelte tattiche. Da qui la decisione di valutare l'addio.