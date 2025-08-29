Napoli-Mainoo, niente da fare! CdM: costava 50 milioni, ma Amorim lo ha riconfermato

Calciomercato Napoli, oggi il Corriere del Mezzogiorno conferma i due nuovi acquisti: dal Manchester United arriva Rasmus Hojlund per 45 milioni di euro totali, dal Lipsia invece arriva Elmas in prestito con diritto di riscatto. Il CdM però nega che il Napoli abbia serie chances di arrivare a Mainoo del Manchester United, che sarebbe potuto rivelarsi un rinforzo dell'ultima ora per il reparto di centrocampo.

Con il Manchester United ci sono stati nel corso di queste settimane anche dei colloqui per Mainoo, centrocampista classe 2005 molto promettente, ma non si sono verificate le condizioni per il trasferimento. I Red Devils hanno chiesto 50 milioni, non hanno accettato i corteggiamenti di nessun club in prestito con diritto di riscatto e, infatti, Amorim dopo la clamorosa sconfitta in Carabao Cup ai rigori contro il Grimsby Town l’ha praticamente confermato.