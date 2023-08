Gabri Veiga atteso in Italia: spunta il messaggio d'addio sui social al Celta Vigo? | FOTO

Notizie Napoli calcio. Gabri Veiga sarà un nuovo giocatore del Napoli: accordo totale trovato con il Celta Vigo, si attende solo l'arrivo del talentuoso centrocampista spagnolo in Italia per visite mediche e firma con il club di De Laurentiis.

Gabri Veiga, messaggio d'addio al Celta Vigo?

Intanto ieri Gabri Veiga ha assistito dalla panchina alla sua ultima gara da giocatore del Celta Vigo. Il ragazzo ha postato oggi una storia con un cuore azzurro (colore del Celta, non solo del Napoli) ed in molti lo hanno letto come un messaggio d'aggio alla squadra spagnola.