Calendario Serie A - Juventus-Napoli Serie A 2024/25, svelata la possibile data di quello che sarà il primo big match di Antonio Conte che tornerà da ex a Torino contro la Juve. Ma quando si gioca Juventus-Napoli? La data sarà indicata ufficialmente in seguito, ma sarà nel weekend di domenica 22 settembre (possibile anche che si scenda in campo di sabato o lunedì) con la Juve che qualche giorno prima dovrà giocare la prima partita del calendario Champions League.