Ritiro Napoli fonte : dal nostro inviato a Castel di Sangro, Claudio Russo
Napoli-Olympiacos TOP & FLOP: De Bruyne e Anguissa dominanti, con Juan Jesus non si corrono pericoli

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Olympiakos è la settima uscita ufficiale stagionale della squadra 2025/26 di mister Antonio Conte, la settima amichevole della nuova stagione che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione delle amichevoli estive del ritiro in Alto Sangro, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Pagelle Napoli-Olympiakos: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità nel corso di Napoli-Olympiakos . Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

Juan Jesus - Non lo si nota quasi mai, e mai è lo stesso avverbio che si sposa con la domanda: il Napoli dalle sue parti ha corso pericoli?

Anguissa - Bella l’alchimia con De Bruyne al 7’, in mezzo a tanta frenesia porta calma quando c’è da uscire a centrocampo. Serve a Politano la palla dell’1-0, recupera, pressa, esce palla al piede. Direbbe Renato Pozzetto: ‘eh la madonna!’

De Bruyne - Si alza al fianco di Lukaku nel 4-4-2 di non possesso, strappa applausi al 24’ uscendo con eleganza e smistando su Olivera. Dopo aver preso qualche calcione, si vendica. Recupera il pallone del 2-0 e si fa 40 metri di corsa per servire i compagni. Semplice, diretto, finisce a fare l’attaccante centrale.

Politano - Il movimento a rientrare sul sinistro era immarcabile in campionato, figuriamoci in amichevole: l’Olympiacos non ha le armi per fermarlo quando segna l’1-0.

E chi è che ha convinto meno? Di fatto non ci sono veri e propri flop in questo match, ma c'è qualcuno che un po' ha deluso o semplicemente che è apparso in ombra rispetto ai compagni. Di seguito l'elenco dei calciatori rimandati.

FLOP

El Kaabi - Ridicolo vedere un calciatore giocare una amichevole di Ferragosto provando a contrastare per fare male.

Hezze - Amichevole estiva passata a menare calcioni, supera il limite una marea di volte. Ma anche no.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritiro Napoli 2025, le amichevoli

  • 22 luglio: Napoli-Arezzo 0-2 (38' Pattarello rig., 90' Varela)
  • 26 luglio: Napoli-Catanzaro 2-1 (5' Raspadori, 7' Lucca rig., 48' Iemmello)
  • 3 agosto: Napoli-Brest 1-2 (29’ Ajorque, 33' Ajorque, 63' Lucca)
  • 4 agosto: Napoli-Casertana 1-1 (35' Vano, 43' Politano)
  • 9 agosto: Napoli-Girona 3-2 (5' Di Lorenzo, 16' De Bruyne, 23' De Bruyne, 34' Stuani, 42' Stuani)
  • 10 agosto: Napoli-Sorrento 4-0 (12' Lucca, 22' McTominay, 75' Hasa, 85' Lukaku)
  • 13 agosto: Napoli-Giugliano 1-1 (Hasa, Nepi) - allenamento congiunto
  • 14 agosto: Napoli-Olympiakos ore 18
