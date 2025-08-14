Coppa d'Africa 2026: oltre 20 giocatori possono lasciare la Serie A

Nazionali  
AnguissaAnguissa

Incognita Coppa d'Africa: da Anguissa a Diao, la Serie A può perdere oltre 20 giocatori. Ecco i calciatori potenzialmente convocabili per il torneo, in programma tra dicembre e gennaio.  Di seguito, squadra per squadra, i possibili convocati dei club di Serie A per la Coppa d’Africa del prossimo anno: 

NAPOLI

Anguissa (Camerun)

ATALANTA 

Kossounou (Costa d’Avorio) 
Lookman (Nigeria)

CAGLIARI 

Luvumbo (Angola) 

COMO 

Diao (Senegal) 

CREMONESE 

Okereke (Nigeria) 
Pickel (Congo) 

FIORENTINA 

Kouamè (Costa d’Avorio) 
Richardson (Marocco) 

LAZIO 

Belahyane (Marocco) 
Dele-Bashiru (Nigeria) 
Dia (Senegal) 

LECCE 

Banda (Zambia) 
Coulibaly (Mali) 
Gaspar (Angola) 
N’Dri (Costa d’Avorio) 
Rafia (Tunisia) 

MILAN 

Bennacer (Algeria) 
Chukwueze (Nigeria) 

ROMA 

El Aynaoui (Marocco) 
Ndicka (Costa d’Avorio) 

TORINO 

Aboukhlal (Marocco) 
Coco (Guinea Equatoriale) 
Masina (Marocco) 

UDINESE  

Kamara (Costa d’Avorio) 
Okoye (Nigeria) 
Rui Modesto (Angola) 
Zemura (Zimbabwe) 

VERONA 

Niasse  (Senegal) 
Tchatchoua (Camerun) 

