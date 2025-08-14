Coppa d'Africa 2026: oltre 20 giocatori possono lasciare la Serie A

Incognita Coppa d'Africa: da Anguissa a Diao, la Serie A può perdere oltre 20 giocatori. Ecco i calciatori potenzialmente convocabili per il torneo, in programma tra dicembre e gennaio. Di seguito, squadra per squadra, i possibili convocati dei club di Serie A per la Coppa d’Africa del prossimo anno:
NAPOLI
Anguissa (Camerun)
ATALANTA
Kossounou (Costa d’Avorio)
Lookman (Nigeria)
CAGLIARI
Luvumbo (Angola)
COMO
Diao (Senegal)
CREMONESE
Okereke (Nigeria)
Pickel (Congo)
FIORENTINA
Kouamè (Costa d’Avorio)
Richardson (Marocco)
LAZIO
Belahyane (Marocco)
Dele-Bashiru (Nigeria)
Dia (Senegal)
LECCE
Banda (Zambia)
Coulibaly (Mali)
Gaspar (Angola)
N’Dri (Costa d’Avorio)
Rafia (Tunisia)
MILAN
Bennacer (Algeria)
Chukwueze (Nigeria)
ROMA
El Aynaoui (Marocco)
Ndicka (Costa d’Avorio)
TORINO
Aboukhlal (Marocco)
Coco (Guinea Equatoriale)
Masina (Marocco)
UDINESE
Kamara (Costa d’Avorio)
Okoye (Nigeria)
Rui Modesto (Angola)
Zemura (Zimbabwe)
VERONA
Niasse (Senegal)
Tchatchoua (Camerun)