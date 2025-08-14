CorSport - Ultimatum Napoli al Siviglia per Juanlu Sanchez

Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive: "Oltre a Juanlu, il riferimento è anche a Badé che può andare al Leverkusen per 30 milioni. Una cessione quanto prima sarà fondamentale per dare respiro alle casse del club e per accogliere i nuovi acquisti. Il Napoli resta fermo all’ultima offerta di 17 milioni (il Siviglia ne chiede 20) e vorrebbe che, in un senso o nell’altro, il sipario sull’affare calasse nelle prossime ore e comunque non oltre questa settimana. In stand-by il futuro di Zanoli, destinato al Bologna ma per cui anche l’Udinese non si arrende. Prima, però, bisognerà risolversi la questione Juanlu".

