Infortunio Lukaku, si è fatto male da solo! Ecco le sue condizioni | FOTOGALLERY

Infortunio LukakuInfortunio Lukaku

L'infortunio di Romelu Lukaku in amichevole contro l'Olympiakos a Castel di Sangro

Infortunio Lukaku, l'attaccante del Napoli si fa male da solo! BigRom KO in amichevole a Castel di Sangro, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena mezz'ora per quello che sembra un problema alla coscia sinistra.

Le condizioni di Lukaku dopo l'infortunio

Lukaku aveva recuperato palla su Retsos, poi aveva calciato con il sinistro dalla distanza ma poco dopo si è accasciato a terra toccandosi il fianco. Il dolore è tanto che Lukaku è costretto a chiedere la sostituzione. Le condizioni di Lukaku però non sembrano troppo preoccupanti: si è alzato ed è sembrato camminare in maniera tranquilla mentre si dirigeva in panchina. Tutto lascia pensare che si sia trattato di un cambio precauzionale, al fine di preservare le condizioni di Lukaku.

Si tratta in realtà di un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra.

In allegato una fotogallery che mostra Lukaku nel momento dell'infortunio, durante la partita amichevole Napoli-Olympiakos.

