Olympiacos, Karembeu: "Conte? Ecco cosa ci siamo detti. De Bruyne è una stella"

Christian Karembeu, consulente strategico dell'Olympiacos, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'amichevole contro il Napoli, raccontando che cosa si è detto con Antonio Conte:

"Abbiamo discusso del nostro periodo quando giocavamo e il calcio era grande, speriamo che possa tornare così".

Conte lo ha visto felice nel ruolo che ricopre attualmente? "È molto contento di essere il mister del Napoli, anche perché a lui piace il gioco, ha una passione del calcio. Non possiamo paragonare prima ad adesso, sono due cose molto differenti, ma si sta dando da fare".

Kevin de Bruyne sarebbe stato bene anche ai suoi tempi. "Parliamo di una stella. Siamo qui per preparare la Champions, dobbiamo vedere che cosa dobbiamo cambiare o aggiungere"