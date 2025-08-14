Olympiacos, Karembeu: "Conte? Ecco cosa ci siamo detti. De Bruyne è una stella"

Le Interviste fonte : tmw
Olympiacos, Karembeu: Conte? Ecco cosa ci siamo detti. De Bruyne è una stella

Christian Karembeu, consulente strategico dell'Olympiacos, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'amichevole contro il Napoli, raccontando che cosa si è detto con Antonio Conte:

"Abbiamo discusso del nostro periodo quando giocavamo e il calcio era grande, speriamo che possa tornare così".

Conte lo ha visto felice nel ruolo che ricopre attualmente? "È molto contento di essere il mister del Napoli, anche perché a lui piace il gioco, ha una passione del calcio. Non possiamo paragonare prima ad adesso, sono due cose molto differenti, ma si sta dando da fare".

Kevin de Bruyne sarebbe stato bene anche ai suoi tempi. "Parliamo di una stella. Siamo qui per preparare la Champions, dobbiamo vedere che cosa dobbiamo cambiare o aggiungere"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top