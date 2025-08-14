Rissa sfiorata in Napoli-Olympiakos: Conte furioso contro l'allenatore greco | FOTOGALLERY

Rissa sfiorata durante Napoli-Olympiakos: si alza la tensione durante la partita amichevole a Castel di Sangro. L'allenatore Antonio Conte appare furioso contro l'allenatore avversario, mentre Matteo Politano prova a fare da paciere.
A Castel di Sangro durante l'amichevole Napoli-Olympiacos succede di tutto: al minuto 35 dopo l'ennesimo fallo di El Kaabi su Rrahmani l'allenatore azzurro Antonio Conte va faccia a faccia con l'attaccante! Si rischia il parapiglia, i due devono essere separati dai membri delle panchine.
