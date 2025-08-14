Sky - Roma, blitz per Sancho: 23 milioni e affare vicino alla chiusura

La Roma accelera sul mercato e punta forte su Jadon Sancho. Secondo Sky Sports UK e BBC, il club ha presentato al Manchester United un’offerta da 23 milioni di euro, strutturata come prestito con obbligo di riscatto facilmente attivabile, quindi vicino a un trasferimento definitivo. In parallelo, si lavora anche per Leon Bailey: l’obiettivo è ottenere l’esterno in prestito con diritto di riscatto, soluzione più sostenibile per il bilancio. La possibile cessione di Kone all’Inter potrebbe sbloccare entrambi gli affari, dando nuova linfa all’attacco giallorosso.