Pallone d'Oro 2025, l'elenco di tutti i candidati | DIRETTA

Ultime notizie calcio - Ci siamo, è il momento di scoprire l'elenco dei calciatori candidati al Pallone d'Oro 2025. L'account social del Ballon d'Or è pronto - dalle ore 15 - a svelare la lista dei 30 calciatori nominati e in corsa per la vittoria del prestigioso trofeo individuale di quest'annata.
Dalle ore 15, il Ballon d'Or via X svelerà tutti i candidati, con l'elenco dei calciatori in lizza per la vittoria del Pallone d'Oro 2025. Ecco l'elenco aggiornato:
Ultim'ora, adesso è ufficiale: Antonio Conte è stato nominato in corsa per il Coach of The Year 2025 al Pallone d'Oro. Si tratta del Cruyff Trophy, quello assegnato a uno dei "migliori allenatori del mondo...", come scrive l'account ufficiale del Ballon d'Or. E fra i candidati per il Trofeo Allenatore dell'Anno della Squadra Maschile del 2025 c'è l'allenatore del Napoli, Antonio Conte!
Oltre al tecnico azzurro, in lista anche Luis Enrique, Enzo Maresca, Hansi Flick e Arne Slot. "Nominato per il Trofeo Allenatore dell'Anno della Squadra Maschile 2025: Antonio Conte", è il tweet del Ballon d'Or.