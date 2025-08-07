Pallone d'Oro 2025, l'elenco di tutti i candidati | DIRETTA

Ultime notizie calcio - Ci siamo, è il momento di scoprire l'elenco dei calciatori candidati al Pallone d'Oro 2025. L'account social del Ballon d'Or è pronto - dalle ore 15 - a svelare la lista dei 30 calciatori nominati e in corsa per la vittoria del prestigioso trofeo individuale di quest'annata.

Pallone d'Oro: elenco candidati 2025

Dalle ore 15, il Ballon d'Or via X svelerà tutti i candidati, con l'elenco dei calciatori in lizza per la vittoria del Pallone d'Oro 2025. Ecco l'elenco aggiornato:

Viktor Gyokeres

Erling Haaland

Jude Bellingham

Gianluigi Donnarumma

Ousmane Dembélé

Serhou Guirassy

Denzel Dumfries

Désiré Doué

Ballon d'Or 2025: c'è anche Antonio Conte

Ultim'ora, adesso è ufficiale: Antonio Conte è stato nominato in corsa per il Coach of The Year 2025 al Pallone d'Oro. Si tratta del Cruyff Trophy, quello assegnato a uno dei "migliori allenatori del mondo...", come scrive l'account ufficiale del Ballon d'Or. E fra i candidati per il Trofeo Allenatore dell'Anno della Squadra Maschile del 2025 c'è l'allenatore del Napoli, Antonio Conte!

Oltre al tecnico azzurro, in lista anche Luis Enrique, Enzo Maresca, Hansi Flick e Arne Slot. "Nominato per il Trofeo Allenatore dell'Anno della Squadra Maschile 2025: Antonio Conte", è il tweet del Ballon d'Or.