Sky - Distanza di 10 milioni per Raspadori tra Napoli e Atletico Madrid

Ai microfoni di Sky Sport arrivano le ultime notizie di mercato su quella che è la distanza per Raspadori tra l'Atletico Madrid e il Napoli cui "resta una distanza di 10 milioni tra domanda ed offerta: si tratta, più nel dettaglio, di 5 milioni di parte fissa ed altri 5 di bonus, dal momento che il Napoli vorrebbe incassarne 30 più 5 per arrivare a 35, mentre i Colchoneros sono fermi a 25 con i bonus. Aurelio De Laurentiis è disposto a rinunciare a Jack solo a fronte di un'offerta molto importante.