Torino, Cairo: "Ngonge è sicuramente un bel giocatore, lo dimostrò a Verona"

Il numero uno del Torino Urbano Cairo ha parlato ai taccuini de Il Piccolo del suo periodo di presidenza con i granata piemontesi: "Il 2 settembre saranno vent’anni di presidenza, che non sono pochi - ha sottolineato -. Se effettivamente si facesse avanti qualcuno molto bravo, ricco, entusiasta e preparato, ci potrei anche pensare. Mi spiacerebbe mollare, ovviamente, ma non sarò presidente a vita".

Il numero uno granata ha poi analizzato il mercato in entrata della sua squadra partendo dal colpo per l'attacco Cyril Ngonge:

"Ngonge, preso dal Napoli, è sicuramente un bel giocatore - ha proseguito - lo dimostrò a Verona quando segnò molti gol. Ed è molto forte Aboukhal che abbiamo rilevato dal Tolosa. Poi ricordo gli inserimenti di Anjorin e Ismajli e del portiere Israel".

