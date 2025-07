La 'prima' di De Bruyne davanti a De Laurentiis, la 'debacle' in campo ed i selfie al 90': le emozioni di Napoli-Arezzo 0-2 | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - L’Arezzo ha battuto per 2-0 (1-0) i campioni d’Italia del Napoli nella prima amichevole stagionale giocata alla SKI.IT Arena di Dimaro Folgarida, in Val di Sole, dove la squadra di Conte è in ritiro precampionato.

A decidere la sfida il calcio di rigore trasformato da Pattarello al 38’ del primo tempo e la rete allo scadere dello scatenato Varela. Nella ripresa il Napoli ha sfiorato più volte il pareggio, colpendo un palo con Neres e sbattendo contro il portiere toscano Trombini, autore di una prova superlativa con almeno tre parate decisive.

In allegato l'ampia fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24