Comunicato Radio CRC: "Insieme alla SSC Napoli sempre in prima linea contro razzismo e discriminazione"

Radio CRC, emittente radiofonica partner della SSC Napoli, ha pubblicato un comunicato sui canali social:

“Radio CRC e la SSC Napoli sono impegnate da anni in prima linea contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Per la nostra emittente si tratta di un valore fondamentale che condividiamo pienamente e che va difeso sempre, senza eccezioni e in maniera incondizionata. Pertanto, qualsiasi dichiarazione anche solo parzialmente in contrasto con tali principi etici e morali non rappresenta né il nostro pensiero né tantomeno quello della SSC Napoli”