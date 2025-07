Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere di Bergamo scrive su Lookman:

"Il nigeriano non sembra disposto ad ascoltare Atletico, Barcellona e Napoli, che avrebbe offerto l’interessante contropartita tecnica di Raspadori. L’Atalanta, però, non è disposta a fare sconti. Adesso, quindi, la palla passa all’Inter, che in viale della Liberazione sta lavorando per ritoccare la prima offerta da 40 milioni per Lookman".