Esposito: "Il Napoli ha preso un giocatore un po' pazzo, ma servono profili così"

Carmine Esposito commenta il calciomercato Napoli

Ecco quanto ha affermato: "Voto a De Laurentiis per la vicenda Osimhen? 10+, ha fatto veramente bene. Sono contento. Merita, giustamente, il massimo dei voti. Grealish, Chiesa, Nusa, Loookman o Ndoye? Hai detto dei nomi importantissimi. Credo che Lookman è andato a Milano. Per Ndoye solo uno spavento.

Se spingiamo di più, il Bologna lo cede. Io mi butterei su Grealish. Noa Lang salta l'uomo, dribbla e mi sembra anche un po' matto. Nel calcio ci vogliono giocatori così. I tifosi a Dimaro sono veramente entusiasti.

Raspadori? 'Giacomino' giocatore importantissimo per i due scudetti. Adesso sa che si può stare a Napoli giocando il giusto. Attualmente, penso che se dovesse arrivare Milinkovic-Savic sarebbe un acquisto impostantissimo. La ciliegina sulla torta per il Napoli potrebbe essere l'esterno. Potremmo avere una chance per Grealish.

E' diverso da Ndoye, è un giocatore che in Europa e in Inghilterra ha dimostrato il suo valore. Se poi ADL li prende entrambi, ancora meglio (ride, ndr). Penso che l'Atalanta ha già qualche contatto importante per cedere Lookman, non so se sia Napoli e Inter, ma c'è ancora qualche opportunità. Il Napoli sta creando una squadra veramente forte, si tratta di giocatori mirati".