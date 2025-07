Ritiro Napoli Dimaro 2025 - È in corso in questi istanti la prima uscita stagionale della SSC Napoli di Antonio Conte. I campioni d'Italia sono impegnati nell'amichevole contro l'Arezzo dinanzi ad oltre duemila tifosi presenti sulle tribune del campo di Carciato. Per la prima volta da inizio ritiro, a bordo campo c'è anche il presidente Aurelio De Laurentiis, accanto a sua moglie Jacqueline e sua figlia Valentina.

