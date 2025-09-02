Elmas: "Napoli è casa, non ti lascia mai solo! Anche quando ero lontano..."

Eljif Elmas Ã¨ tornato a Napoli e oggi ha deciso di salutare i tifosi napoletani con un messaggio diffuso via social:

Sono tornato a Napoli, sono tornato a casa. Anche quando ero lontano migliaia di Km mi sono sempre sentito legato alla cittÃ , al club e a voi tifosi. Napoli una volta che ti entra dentro non ti lascia mai solo. Ora sono tornato, sono qui per dare, ancora una volta, tutto quello che ho per questa maglia e ricambiare lâ€™affetto che mi avete sempre dimostrato. Non vedo lâ€™ora di rivedervi al Maradona. Vi voglio bene uagliÃ².