Stadio Napoli a Poggioreale, Il Mattino: slitta tutto al 18 settembre, individuati punti critici. De Laurentiis chiede tempo

Ultime notizie SSC Napoli - Slitta al 18 settembre - era programmata per giovedì 4 - la Conferenza dei servizi della Zes che deve decidere sulla validità del «Progetto di fattibilità del nuovo stadio della SSC Napoli» nell'area del Caramanico a Poggioreale. Ne parla Il Mattino.

Il Comune ha inviato un articolato parere sul progetto di fattibilità del nuovo stadio della SSC Napoli alla Zes.

“L’organismo ha accolto le osservazioni del Municipio, allo stesso modo il presidente del Napoli ha chiesto tempo, un paio di settimane, per rispondere alle osservazioni. Sono diversi i punti critici individuati dal Comune, ma non c'è chiusura verso De Laurentiis, Manfredi chiede modifiche al progetto ma non lo boccia.

300 famiglie che dovrebbero essere spostate altrove con il loro business, e la SSC Napoli dovrà fare la sua parte. L’area dei parcheggi: De Laurentiis vuole 8000 posti auto. Il nodo sta nel fatto che queste aree andrebbero a impattare dove dovrebbe essere costruito il nuovo Palazzetto dello sport al Centro direzionale”

