Hojlund-De Bruyne, Fabbroni: "Prevedo questa sorpresa per Fiorentina-Napoli"

Ultimissime Calcio Napoli - Mario Fabbroni ha parlato cosi a Radio Napoli Centrale: "Bisogna essere più tranquilli nei giudizi ed andare più di fretta. Il ruolo dei giornalisti, specialmente chi seguono le vicende di una squadra, chi segue le squadre conosce le difficoltà e la programmazione, sono cose che il tifoso non vuole sentire. Leggo giudizi con troppa frettolosità e vedo tanta gente costretta cosi a rimangiarsi la parola.

Tifosi a San Siro? Il problema è che non ci sono misure, quando non affronti in maniera coerente e con la mentalità di prevenire, ti ritrovi a mettere pezze su pezze, tampone su tampone e sappiamo bene dove si va a finire. Un eccesso provoca l'altro e nessuno risolve il problema. Se non dai regole certe e fai mantenere un comportamento si vengono a creare situazioni che non vanno bene a tutti e cose ci sono cose che non funzionano nella maggioranza dei casi. Il calcio ha dormito tanto per connivente, chi si è opposto ad una serie di cose ha subito conseguenze che tutti noi conosciamo, adesso ci sono problematiche che non consentono di vivere questo spettacolo ed è una vera negatività. Se non riesci a garantire un corretto accesso a categorie diverse, penso alle famiglie che dovrebbero avere una categoria protetta dello stadio, che deve regolarsi per diventare una cosa più seria.

Il ritorno di Buongiorno Ministro della Difesa? Per me Rrahmani è Ministro della Difesa e Buongiorno è sottosegretario della difesa e magari punta a diventare lui Ministro Bis. In questo Napoli ancora dobbiamo vedere Beukema, neanche per un secondo. In queste due prime partite Conte ha puntato sugli uomini che hanno finito il campionato, non è un Napoli bello ed eccezionale ma penso anche che contro il Cagliari si chiude in difesa è molto difficile. Vedremo il Napoli dopo la sosta per le Nazionali ed affronterà due partite dove ci saranno una serie di problematiche, si tornerà ad avere un gioco più arioso con più gioco, si andrà verso un calcio un po' più show e meno tattico, bisogna spolverare questa difesa di ferro che è una delle armi più potenti per superare il girone di Champions.

Milan da scudetto? Io gli auguro che sia cosi, del resto la storia del Napoli dello scorso anno mostra che chi non gioca le coppe ha la possibilità di giocarsi il titolo fino all'ultimo. Rabiot è un buon giocatore, non so se faccia la differenza in questo momento, però vediamo. Il Milan è incompleto nella fase d'attacco, aveva bisogno di un centravanti di una certa d'importanza e non è arrivato, è vero che anche il Napoli non ha fatto tanti gol ma vediamo. Io vedo una lotta scudetto tra Inter e Napoli ed un gradino sotto a loro due ci sono Juve e Milan, poi c'è l'incomodo Roma.

Akanji all'Inter? Penso che sposta un pò, uno dei dubbi era sulla difesa vecchia, ma non so se da solo risolve tutti i problemi che sono stati palesati contro l'Udinese. Per me Hojlund giocherà a Firenze, magari non tutta la partita e gioca. Credo che sia l'arma ideale per il gioco del Napoli, Conte ha detto a Lucca di fare il gioco che faceva Lukaku di venire incontro alla palla e credo che a Firenze vedremo un Napoli un po' diverso, magari anche con una posizione diversa per De Bruyne".