Fontana a CN24: "Conte sta cambiando il suo De Bruyne ma c'è un dato che vince su tutto. Calci piazzati? Vedo una palla ancora pesante"

Ultime calcio Napoli - Gaetano Fontana ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, durante CalcioNapoli24 Live, in onda su CalcioNapoli24 Tv, canale 79 DTT e sul canale Youtube:

"Serve fare chiarezza sulla fase di non possesso della palla del Napoli. De Bruyne è offensivo ma Conte lo vuole più accanto a Lobotka, in costruzione del gioco. Vuole qualità ad inizio azione. Quando poi la palla ce l'hanno gli avversari, torna alto. Le sue caratteristiche sono diverse ma vanno contestualizzate le partite dove anche saltare l'avversario diventa fondamentale. Ogni calciatore porta nel modulo le sue caratteristiche: Politano, Neres sono quelli che possono saltare l'uomo. In questa fase del campionato, trovo un aspetto fondamentale: squadra non al top ma che ha vinto due gare su due.

Un aspetto che manca ancora è la forza sui calci piazzati: ha avuto, il Napoli, tanti calci d'angolo, ma non è riuscito a sfruttarli. Ancora non sto vedendo calciare De Bruyne come quando era al City: ancora troppo carica, pesante quella palla che non favorisce i saltatori.

Altre squadre? Si deve cercare di fare qualcosa in più, la Juve e la Roma oltre al Milan hanno cambiato. La Roma è partita in sordina ma alla lunga verrà fuori".