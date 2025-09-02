Nuovo centro sportivo Napoli a Succivo, ADL colpito da un aspetto! Ecco cosa trapela | CN24

"Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo. Oggi (ieri, ndr) ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno". Aurelio De Laurentiis non smette mai di sorprendere e ieri, in data 1 settembre, ha 'mantenuto' la promessa e ha postato la foto della "prima pietra" del nuovo centro sportivo SSC Napoli.

Centro sportivo Napoli a Succivo, gli aggiornamenti

Secondo quanto raccolto oggi da CalcioNapoli24.it sul nuovo centro sportivo del Napoli a Succivo, emergono diverse conferme. Nelle ultime settimane, infatti, sono stati diversi i sopralluoghi dei tecnici incaricati dal club azzurro per visionare l'area in cui dovrebbe nascere la struttura. Il condizionale è d'obbligo, ma qualcosa si muove concretamente: De Laurentiis sogna in grande ed è pronto ad investire una cifra importante per la realizzazione di un centro sportivo all'avanguardia, dotato di 12 campi di allenamenti, foresterie e albergo, nonchè anche un centro medico.

Vanno però fatte delle precisazioni: il terreno individuato, della grandezza di circa 200.000 metri quadrati, non è di proprietà del Comune di Succivo bensì di alcuni privati ed al momento De Laurentiis ha annunciato di aver firmato un'opzione di acquisto, ovvero il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare (o affittare) un immobile entro un periodo di tempo specificato e ad un prezzo già determinato. Nulla ancora di definitivamente chiuso o ufficiale, ma la volontà di arrivare alla fumata bianca c'è tutta.

Il patron della SSC Napoli, in particolare, è rimasto colpito dagli ottimi collegamenti presenti in zona: dalla vicinanza ad Aversa fino alla stazione di Afragola che dista pochi chilometri. Un dettaglio non da poco, specialmente per i giovani della foresteria che avrebbero modo di muoversi con più facilità verso il centro sportivo. Succivo, inoltre, si trova a circa 20 chilometri da Napoli, ovvero a meno di mezz’ora di auto, garantendo anche maggiore riservatezza e tranquillità rispetto agli ingorghi cittadini.

Intanto dal Comune di Succivo emerge assoluta riservatezza, altro segnale importante di come la vicenda sia davvero prossima ad uno snodo cruciale. Le prossime settimane saranno fondamentali e la speranza di tutti è che si arrivi presto ad un accordo totale: solo allora si potrà ufficialmente posare la prima pietra e dare inizio al cantiere ed ai lavori (che non dovrebbero durare meno di due anni) per far sorgere finalmente la nuova casa della SSC Napoli.

