È suonato il gong sul mercato del Napoli di Conte, definito l'obiettivo stagionale secondo Tuttosport

Rassegna Stampa  
È suonato il gong sul mercato del Napoli di Conte, definito l'obiettivo stagionale secondo Tuttosport

Calciomercato SSC Napoli - Adesso la parola spetta al campo. È suonato il gong sul mercato del Napoli di Antonio Conte, scrive Tuttosport.

"Una squadra che si presenta alla nuova stagione con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato pochi mesi fa. Nove innesti totali per rinforzare una rosa già competitiva: cinque giocatori (De Bruyne, Marianucci, Beukema, Lang e Lucca) presenti già al ritiro di Dimaro, Milinkovic-Savic si è unito a Castel di Sangro, poi l’acquisto di Gutierrez e il doppio colpo finale con Elmas e Hojlund"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top