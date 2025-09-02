È suonato il gong sul mercato del Napoli di Conte, definito l'obiettivo stagionale secondo Tuttosport

Calciomercato SSC Napoli - Adesso la parola spetta al campo. È suonato il gong sul mercato del Napoli di Antonio Conte, scrive Tuttosport.

"Una squadra che si presenta alla nuova stagione con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato pochi mesi fa. Nove innesti totali per rinforzare una rosa già competitiva: cinque giocatori (De Bruyne, Marianucci, Beukema, Lang e Lucca) presenti già al ritiro di Dimaro, Milinkovic-Savic si è unito a Castel di Sangro, poi l’acquisto di Gutierrez e il doppio colpo finale con Elmas e Hojlund"