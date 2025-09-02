Baridò al Napoli, spunta il primo scatto: accordo fino al 2028 con opzione, le ultime | FOTO
Ultime calcio Napoli il primo scatto di Barido con il suo agente Marco Sommella
Ultime calcio Napoli - Francisco Baridò è un nuovo calciatore del Napoli. Nicolò Schira ne mostra il primo scatto.
Barido Napoli il primo scatto
Schira scrive sul proprio profilo X:
"La prima foto di Francisco Baridò da giocatore del Napoli insieme al suo agente Marco Sommella. Il talento classe 2008 ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione per il 2030".
