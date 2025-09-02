Baridò al Napoli, spunta il primo scatto: accordo fino al 2028 con opzione, le ultime | FOTO

Baridò al Napoli, spunta il primo scatto: accordo fino al 2028 con opzione, le ultime | FOTO

Ultime calcio Napoli il primo scatto di Barido con il suo agente Marco Sommella

Ultime calcio Napoli - Francisco Baridò è un nuovo calciatore del Napoli. Nicolò Schira ne mostra il primo scatto.

Barido Napoli il primo scatto

Schira scrive sul proprio profilo X:

"La prima foto di Francisco Baridò da giocatore del Napoli insieme al suo agente Marco Sommella. Il talento classe 2008 ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione per il 2030". 

