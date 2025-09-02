Auriemma: "Centro sportivo, accordo tra De Laurentiis e la famiglia Damiano: opzione d'acquisto vera"

Auriemma: Centro sportivo, accordo tra De Laurentiis e la famiglia Damiano: opzione d'acquisto vera

Ultime calcio Napoli Auriemma rivela il nome della famiglia proprietaria dei terreni a Succivo dove sorgerà il centro sportivo

Ultime calcio Napoli - Nel corso di "Salite sulla Giostra" in onda su Stile TV, Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni sul centro sportivo.

Auriemma sul centro sportivo

Questo quanto riportato nel comunicato stampa:

"Sono venuto a capo sulla questione centro sportivo. De Laurentiis aveva detto che il 1° settembre sarebbero iniziati i lavori, poi ieri ha voluto pubblicare questa foto della prima pietra dicendo che aveva firmato un'opzione di acquisto. Qualcuno indica Succivo come luogo dove dovrebbe nascere il centro sportivo, ma il Sindaco mi ha confermato che al momento non sa niente di questa storia, perché non c'è stato nessun contatto tra lui e il Napoli. Stamattina però ho avuto la conferma che ADL realmente ha firmato l'opzione di acquisto qualche settimana fa con una famiglia nota di Orta di Atella, che adesso ha un centro commerciale. Si tratta della famiglia Damiano, che ha firmato un'opzione di acquisto con il Napoli per i terreni di loro proprietà in località Succivo. Vedremo adesso se questo sarà confermato e se il presidente non avrà firmato altre opzioni. La notizia relativa all'opzione di acquisto a Succivo dovrebbe essere vera".

Aurelio De Laurentiis
