Il Napoli ha un dettaglio che farà quasi spavento tra qualche mese

Ultime notizie SSC Napoli -  La Lega Serie A ha salutato il ritorno di Hojlund con una vignetta, con McTominay che gli porge la maglia all’ingresso dello spogliatoio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Basterebbe analizzare questa vignetta per capire in quale dimensione si è proiettato oggi il Napoli. Che fa spesa in Premier, senza paura. E che sa gestire l’emergenza, raddoppiando gli sforzi. Lukaku sarà out fino a gennaio, ma Conte nel frattempo potrà alternare Lucca – che nella testa del tecnico avrebbe dovuto crescere dietro a Big Rom – e Hojlund, centravanti diversi per esigenze diverse. Poi, quando tornerà Romelu, beh… l’abbondanza farà quasi spavento lì davanti”

