Trombetti e le tre domande a Conte: "Perché Lobotka? Perché togli Raspadori? Perché non c'è il sostituto di Politano?"

Ultime notizie SSC Napoli, Guido Trombetti, sulle colonne de Il Mattino, pone, sottolineando in qualità di tifoso, tre domande a Conte:

"Lo ho scritto e riscritto: non dire gatto se non lo hai nel sacco. Il Napoli si è giocato in casa, e contro una squadra imbottita di ragazzini, l'unico bonus che aveva a disposizione. E che sarebbe stato auspicabile conservare per la partita di Parma. Ma tant'è. E adesso ci tocca vincere le prossime due partite. Impresa non facile. [...] Per rispetto verso un grandissimo tecnico (per chi dubita guardare il suo medagliere), al quale certamente dobbiamo gratitudine per aver tenuto in testa alla classifica una squadra senza grandi campioni, non posso tacere alcune perplessità .

Perché, dopo averlo fatto con Buongiorno, manda in campo Lobotka in difficoltà fisica, come dimostra il fatto che è uscito repentinamente? Perché toglie dal campo Raspadori su di giri per aver realizzato un gran gol e lo sostituisce con Billing? Il quale, entrato anche per aiutare nella fase difensiva, nel momento decisivo (secondo gol del Genoa) salta a vuoto. E perché il Napoli paga tanti stipendi a tanti calciatori che non giocano mai, neanche per sostituire un boccheggiante Politano? Comunque sursum corda, siamo ancora primi e in grado di battere Parma e Cagliari. Che poi ciò effettivamente accada è da vedere. Il futuro è nel grembo di Giove".