Delirio Serie A, Napoli-Cagliari e Como-Inter si possono giocare mercoledì o giovedì! Le ipotesi

Ultime notizie SSC Napoli - Tutti in campo domenica sera alle 20.45 per la penultima giornata, poi Napoli-Cagliari e Como-Inter del 38° turno? Ne parla il Corriere dello Sport.

Napoli-Cagliari e Como-Inter "mercoledì 21 o giovedì 22 maggio, in modo da permettere la disputa dell’eventuale spareggio sabato 24 o domenica 25, lasciando poi una settimana o quasi alla squadra nerazzurra per preparare la finale di Champions del 31. Non è ancora ufficiale, ma questo è l’orientamento della Lega. Per quanto riguarda l’ultima giornata si dovrà attendere lunedì. Se il Cagliari non dovessero essere già salvo domenica, per mercoledì 21 o giovedì 22 dovrebbero essere calendarizzate anche tutte le gare che coinvolgono squadre in lotta per non retrocedere".