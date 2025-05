Clamoroso Auriemma: "Osimhen-Juve, trovato l'accordo! De Laurentiis costretto a dare il suo placet"

Calciomercato Napoli, clamorosa indiscrezione lanciata dal giornalista di Tuttosport, Raffaele Auriemma, tramite twitter subito dopo mezzanotte sulla possibile cessione dell'attaccante della SSC Napoli, Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray addirittura alla Juventus.

Forte accelerazione della #Juventus per l’acquisto di #Osimhen dal #Napoli. C’è l’accordo tra #Giuntoli ed il nigeriano, #delaurentiis darà il suo placet a fine stagione per non perderlo a zero il prossimo anno. Finora Osimhen ha segnato 33 gol in 38 partite col #Galatasaray