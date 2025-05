Qui entra in ballo quella che chiameremo la situazione Conte, i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli s’è risvegliato con l’Inter più vicina: un punto appena. Ma gli azzurri continuano a essere padroni del proprio destino, scrive il Corriere dello Sport. Qui entra in ballo quello che chiameremo: la situazione Conte.

"Correva il 2011-12 e alla terzultima la Juventus comandava con 77 punti a più tre sul Milan, secondo con 74. Alla 36ª la Juve pareggiò in casa con il Lecce terzultimo per 1-1 e si portò a 78, il Diavolo vinse a San Siro con l’Atalanta per 2-0 e scalò a 77. A tredici anni di distanza, dopo il pareggio al Maradona e una vittoria a Torino, domenica la classifica è diventata così: Napoli 78 punti e Inter 77. Un revival in piena regola"