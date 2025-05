Calciomercato Napoli, spesa in casa Bologna! 3 calciatori nel mirino, Ferguson il più vicino: i nomi

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino svela l'interesse degli azzurri per tre calciatori del Bologna:

"Una fitta rete di trame, contatti, telefoni bollenti: con l'asse caldissimo che porta al Bologna. Champions o non Champions, la squadra di Italiano darà via qualcuno dei suoi prezzi pregiati. E De Laurentiis ne ha puntati tre: Ferguson, Orsolini e Beukema. Ovviamente, quella del Bologna è una gioielleria cara, molto cara. Ma Napoli è una piazza che fa gola a tutti e tre. Non semplice ma Ferguson sembra destinato a prendere il posto di Anguissa, vicinissimo a formalizzare la sua partenza per l'Arabia (al Napoli entreranno circa 22 milioni di euro)".