Quando si giocherebbe lo spareggio scudetto fra Napoli e Inter? La Serie A ha già individuato la data

Ultime notizie SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla di possibili data e orario di Parma-Napoli e Napoli-Cagliari, e anticipa quella che potrebbe essere la data cerchiata in rosso sul calendario dell'ipotetico spareggio scudetto fra Inter e Napoli:

"Poi va deciso dell'ultima giornata: qui, la prudenza, la voglia di pianificare spinge già oggi a decidere per il turno infrasettimanale, in maniera tale da tenere libero il 25 maggio come data per uno spareggio che, sulla carta, è ancora possibile. Ezio Simonelli ne sta parlando con i club: magari si potrebbero anticipare solo le due gare di Napoli e Inter".