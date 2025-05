Osimhen-Juventus, Tuttosport: il Napoli a meno di 100mln non discute! Victor sta spostando i propri interessi verso la Svizzera

Calciomercato SSC Napoli - Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è un obiettivo della Juventus come racconta Tuttosport.

“Giuntoli ci sta provando da tempo, forte di un rapporto consolidato con Roberto Calenda (ma attenzione, perché l’attaccante sta spostando i propri interessi verso la Svizzera), storico agente del giocatore, e con lo stesso nigeriano.

C’è da superare l’ostracismo del Napoli che è determinato a cedere all’estero l’attaccante: c’è la clausola da 75 milioni, l’offerta dei bianconeri si sarebbe spinta a 80 ricevendo una risposta dai dirigenti azzurri: non si discute per meno di 100.

Sistemazione per Osimhen? Non sarà l’Arabia (l’Al Hilal gli ha offerto un ingaggio da 30 milioni l’anno) ma potrebbe diventare la Premier League, il Manchester United potrebbe mettere sul piatto della trattativa Rasmus Hojlund, danese ex dell’Atalanta”