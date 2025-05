Il Mattino - Sì di Conte, Manna ad un passo da Sudakov: le cifre della super offerta del Napoli

Calciomercato SSC Napoli, affondo decisivo per Georgiy Sudakov. Col placet di Conte, il DS Manna accelera per il colpo 'ucraino'. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Il direttore sportivo Manna continua con gli affondi: ha tessuto decine di tele in questo lungo inverno e con un budget di circa 180 milioni di euro ora va all'attacco. Sembra davvero convinto che una delle stelle emergenti del calcio europeo, Georgiy Sudakov, merito lo sforzo di arrivare fino a 40 milioni di euro. Lo Shakhtar Donetsk tanto valuta il suo gioellino di 22 anni che certo non resterà ancora a giocare in un campionato, quello ucraino, condizionato da ben altre vicende. In realtà, lo Shakthar ha blindato Sudakov con un contratto fino al 2028 e una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Manna sa che con 40 milioni si chiude: al talento, offerto un contratto di cinque anni a quasi 2 milioni a stagione. E il cerchio ormai appare chiuso. Un dettaglio, che deve suonare come un indizio: era uno dei nomi su cui Conte aveva puntate a gennaio scorso, nel mercato dello scontento contiano".