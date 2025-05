Calciomercato Napoli da 180 milioni: Conte ha già scelto il modulo e ha fatto una richiesta a Manna

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino svela le richieste che Conte ha avanzato per il mercato estivo:

"Il direttore sportivo Manna continua con gli affondi: ha tessuto decine di tele in questo lungo inverno e con un budget di circa 180 milioni di euro ora va all'attacco. [...] Conte ha dato una indicazione di almeno tre attaccanti nuovi di zecca. E Manna si sta muovendo in questa direzione, anche perché nel futuro De Laurentiis vuole il ritorno al 4-3-3. [...] La frenesia di Manna è legata al fatto che Conte non vuole solo un mercato pieno di colpi in entrate ma chiede che la squadra sia pronta già per la partenza per Dimaro".