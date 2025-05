David-Napoli, c'è grande ottimismo tra le parti! Ma lo stipendio 'gela' De Laurentiis: la richiesta e le cifre

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino scrive della trattativa per Jonathan David, con l'incontro fra l'entourage e Manna avvenuto già :

"Ieri c'è stato l'incontro tra Manna e i procuratori di Jonathan David, l'attaccante del Lille che va a scadenza e che il Napoli ha iniziato a seguire fin dai tempi di Giuntoli: la richiesta è altissima, quasi 5 milioni di euro a stagione, più un insieme di bonus alla firma a cui, di solito, De Laurentiis appare assai poco sensibile: ma altre vie per ottenere il sì di David non ce ne sono. Si tratta e tra le parti c'è grande ottimismo. [...] Dunque, in sintesi: svelate le offerte per De Bruyne e David, ora il Napoli attende. Sa che i manager porteranno altre proposte ma le offerte azzurre sono tutte al limite".