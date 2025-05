CdS - Agenti Jonathan David sbarcati in città per provare a chiudere: trattativa in corso, i dettagli

Calciomercato Napoli - Gli azzurri sono in trattativa con gli agenti dell'attaccante Jonathan David. Il calciatore - non rinnovando il suo contratto in scadenza con il Lille - sarà a parametro zero. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport gli agenti del calciatore sono sbarcati ieri a Napoli per incontrare il club del presidente Aurelio De Laurentiis e provare a trovare un accordo.

Trattativa Napoli per David: gli agenti sbarcano in città

