Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli a Parma perderà Lobotka, oltre a Juan Jesus e Buongiorno, ma potrebbe ritrovare i suoi tifosi. Al completo, scrive il Corriere dello Sport.

"Si fa strada l’idea che la trasferta domenica al Tardini non sarà vietata ai residenti in Campania. In attesa della decisione di Osservatorio e Casms, a seguire la squadra ci saranno migliaia di tifosi del Napoli. Tra settore ospiti e residenti si sfonderà  il tetto dei cinquemila"